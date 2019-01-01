Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с Трампом в любое время

1 января 2019 04:55 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын назвал одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году свою новую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Традиционное новогоднее обращение лидера КНДР, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, к нации во вторник утром транслировало Центральное телевидение Кореи.

Ким Чен Ын в ходе своего 30-минутного выступления заявил, что "готов встретиться с Трампом в любое время", чтобы продолжить корейско-американский диалог.

2 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление, в нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы. В конце декабря президент США заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном.

Также лидер КНДР призвал прекратить совместные учения США и Южной Кореи с целью сделать Корейской полуостров зоной мира. "Мы привержены тому, чтобы превратить Корейский полуостров в зону мира", - сказал он. Ким Чен Ын также заверил, что его страна "не будет использовать ядерное оружие". Вместе с тем он отметил, что на Корейском полуострове не должны появляться новые стратегические военные объекты.

Пхеньян неоднократно критиковал совместные маневры военнослужащих США и Южной Кореи и называл их нарушением Пханмунджомской и Пхеньянской деклараций об урегулировании на Корейском полуострове.

Лидер КНДР традиционно использует новогоднее обращение к гражданам республики для того, чтобы наметить цели в экономике и внешней политике страны.

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