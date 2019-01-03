Борт Air Canada прервал полет из-за запаха паленой пластмассы в салоне лайнера

3 января 2019 01:01 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет канадской авиакомпании Air Canada, следовавший из Торонто (провинция Онтарио) в Виннипег (провинция Манитоба), вернулся в аэропорт вылета из-за запаха паленой пластмассы в салоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщил телеканал CTV.

Командир корабля принял решение прервать полет и вернуться в Торонто спустя всего 15 минут после вылета. На борту лайнера находились 126 пассажиров, они не пострадали.

Ожидается, что пассажиры вылетят другим бортом Air Canada в Виннипег в ближайшее время.

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