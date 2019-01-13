Чили выразило поддержку оппозиционному парламенту Венесуэлы

Правительство Чили ещё раз выразило поддержку оппозиционному парламенту Венесуэлы, но заявляет, что ситуация в Боливарианской республике должна быть урегулирована мирным путём, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости говорится в заявлении МИД Чили.

Ранее эквадорский новостной портал Comercio сообщил, что глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо рассчитывает прийти к власти, опираясь на поддержку военных и международного сообщества

"Правительство Чили ещё раз подтверждает свою неограниченную поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы как единственной легитимной власти, выбранной демократическим путем, и призывает уважать ее права в соответствии с конституцией и законом", - говорится в заявлении МИД Чили.

Страна также выразила поддержку главе парламента Гуаидо.

"Правительство Чили ещё раз утверждает, что кризис, который переживает Венесуэла, должен быть разрешен самими венесуэльцами и мирным путём. Чили будет поддерживать любые демократические усилия Венесуэлы в ее стремлении восстановить демократию и свободы", - отмечается в заявлении.

Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы до 2025 года. ОАГ, участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики, и США заявили о непризнании нового срока Мадуро. Верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, в пятницу призвал Гуаидо взять на себя полномочия президента.

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