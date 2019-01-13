На рынке в Нигерии более 20 человек погибли после наезда грузовика

Грузовик наехал на людей на рынке в нигерийском штате Экити, более 20 человек погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Daily Post.

По его данным, инцидент произошел вечером в субботу в центре города Ивороко. Возможной причиной мог стать отказ тормозов у грузовика, перевозившего упаковки с рисом. Перед тем, как наехать на людей, грузовик врезался в два автомобиля.

На место аварии прибыли полицейские и пожарные, которые спасали пострадавших.

"Рынок всегда открыт до поздней ночи. Многие продавцы демонстрируют свои товары на обочине, чтобы привлечь покупателей. Грузовик ехал на большой скорости, когда потерял контроль. Большая часть жертв были люди, совершающие покупки на обочине", - приводит агентство Синьхуа слова очевидца произошедшего.

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