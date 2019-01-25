Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике достигло 100

Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в штате Идальго в Мексике выросло с 96 до 100 человек. О смерти еще четверых пострадавших сообщил в четверг на своем сайте мексиканский Институт социального страхования, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этим пациентам оказывали помощь в специализированной клинике в Ломас-Вердес в штате Мехико", - говорится в заявлении организации.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод вечером 18 января, когда там находилось множество людей. Власти 19 января заявили, что случившееся не повлияет на реализацию их стратегии по борьбе с хищениями топлива.

В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тыс. нелегальных врезок в трубопроводы государственной нефтегазовой компании Pemex, на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Согласно данным властей, обнародованным в конце декабря 2018 года, потери Pemex из-за хищений топлива и нефти превышают 60 млрд песо (более $3 млрд) в год.

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