Vale предупредила о риске прорыва еще одной дамбы в Бразилии

27 января 2019 16:06 (UTC+04:00)

Бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы, расположенной в муниципалитете Брумадинью (штат Минас-Жерайс), где 25 января в результате аварии на принадлежащей компании плотине погибли 34 человека. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на официальном сайте компании пресс-релизе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Около 5:30 по местному времени были включены предупреждающие сирены в районе шахты Коррего-ду-Фейжан, расположенной в муниципалитете Брумадинью, в связи с повышением уровня воды в приборах, установленных для контроля дамбы VI", - сказано в тексте.

Местные власти немедленно были проинформированы об инциденте. "Vale продолжает следить за развитием ситуации. Подробности будут опубликованы в ближайшее время", - указано в пресс-релизе.

По меньшей мере 34 человека погибли, 23 получили травмы в результате прорыва дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Более 290 человек числятся пропавшими без вести в результате ЧП.

Спасательные работы продолжаются, в них принимают участие более 200 человек. В районе ЧП проживают около тысячи человек. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бразилии заявили о риске прорыва еще одной дамбы
Другие страны 05:37
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 40 (Обновлено)
Другие страны 03:52
Суд в Бразилии заморозил $1,3 млрд на счетах фирмы Vale после прорыва дамбы
Другие страны 02:07
Израиль направит спасателей на место прорыва дамбы в Бразилии
Израиль 26 января 22:00
В Бразилии объявили траур после прорыва плотины
Другие страны 26 января 15:04
Президент Бразилии на два дня "отстранится" от должности из-за операции
Другие страны 26 января 08:15
Лента новостей
МАГАТЭ обсудила в Египте строительство первой в стране АЭС
Арабские страны 17:25
В Таиланде три школьницы погибли при столкновении мотоцикла и грузовика
Другие страны 17:21
Неизвестные ворвались ночью в посольство Камеруна в Берлине
Европа 16:46
Завтра в Баку ожидается до 14 градусов тепла
Общество 15:50
Нигяр Гасанзаде показала, как в запястьях бьется пульс - сама жизнь (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:39
Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Australian Open
Другие страны 15:34
Рядом с Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 15:05
В Париже в ходе акции протеста "желтых жилетов" пострадали восемь человек
Европа 14:25
СМИ сообщили об экстренной посадке самолета во Внуково
Россия 13:43