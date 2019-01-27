Vale предупредила о риске прорыва еще одной дамбы в Бразилии

Бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы, расположенной в муниципалитете Брумадинью (штат Минас-Жерайс), где 25 января в результате аварии на принадлежащей компании плотине погибли 34 человека. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на официальном сайте компании пресс-релизе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Около 5:30 по местному времени были включены предупреждающие сирены в районе шахты Коррего-ду-Фейжан, расположенной в муниципалитете Брумадинью, в связи с повышением уровня воды в приборах, установленных для контроля дамбы VI", - сказано в тексте.

Местные власти немедленно были проинформированы об инциденте. "Vale продолжает следить за развитием ситуации. Подробности будут опубликованы в ближайшее время", - указано в пресс-релизе.

По меньшей мере 34 человека погибли, 23 получили травмы в результате прорыва дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Более 290 человек числятся пропавшими без вести в результате ЧП.

Спасательные работы продолжаются, в них принимают участие более 200 человек. В районе ЧП проживают около тысячи человек. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.

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