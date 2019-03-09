СМИ: премьер-министр Перу ушел в отставку

Председатель Совета министров Перу Сесар Вильянуэва в пятницу подал в отставку. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила перуанская газета El Comercio со ссылкой на свои источники.

По ее данным, одной из причин отставки политика стало желание перуанского президента Мартина Вискарры увеличить число женщин в национальном правительстве. На сегодняшний день мужчины составляют в нем большинство (14 из 19 министров). Пока неизвестно, принял ли глава Перу отставку Вильянуэвы.

Сесар Вильянуэва вступил в должность премьер-министра 2 апреля минувшего года. Он уже руководил правительством с октября 2013 по февраль 2014 года. Тогда президентом страны был левоцентрист Ольянта Умала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.