КНДР заявила ООН об отказе от проведения региональной сессии ВОЗ

По его словам, на днях комитет СБ ООН по санкциям против КНДР наложил запрет на ввоз электронного оборудования, необходимого для проведения заседания регионального комитета ВОЗ.

"Тем самым возникло беспрецедентное в истории ВОЗ ненормальное положение, при котором КНДР не может организовать это региональное заседание", - приводит ЦТАК слова Ким Сона. Он подчеркнул, что запрет на ввоз компьютеров и прочей электроники, несмотря на их широкое бытовое применение в настоящее время, "нацелен на разрушение современной цивилизации и возвращение вспять мира к средневековой тьме".