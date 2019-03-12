КНДР заявила ООН об отказе от проведения региональной сессии ВОЗ

Северная Корея уведомила ООН о невозможности проведения в сентябре 2019 года в Пхеньяне заседания регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Юго-Восточной Азии из-за санкций против КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По его данным, уведомление было направлено 11 марта на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от постоянного представителя КНДР при всемирной организации в Нью-Йорке Ким Сона.
По его словам, на днях комитет СБ ООН по санкциям против КНДР наложил запрет на ввоз электронного оборудования, необходимого для проведения заседания регионального комитета ВОЗ.
"Тем самым возникло беспрецедентное в истории ВОЗ ненормальное положение, при котором КНДР не может организовать это региональное заседание", - приводит ЦТАК слова Ким Сона. Он подчеркнул, что запрет на ввоз компьютеров и прочей электроники, несмотря на их широкое бытовое применение в настоящее время, "нацелен на разрушение современной цивилизации и возвращение вспять мира к средневековой тьме".
Ким Сон призвал ООН пересмотреть резолюции о санкциях против КНДР.
Санкции неоднократно вводились против Северной Кореи в связи с ее ракетно-ядерной программой. С прошлого года КНДР не проводит ни ракетных, ни ядерных испытаний, стремясь развивать диалог на высшем уровне с США и Южной Кореей. Однако санкции против этой страны до сих пор сохраняются.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.