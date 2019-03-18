В Зимбабве число жертв наводнения достигло 65 человек

18 марта 2019 00:27 (UTC+04:00)

По меньшей мере 65 человек погибли в Зимбабве из-за обрушившегося на страну тропического циклона "Идаи". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает государственная телекомпания ZBC.

Ранее сообщалось о 24 погибших и более чем 100 пропавших без вести.

Согласно данным телекомпании, поисково-спасательные службы продолжают работать в провинции Маникаланд, где стихия затронула тысячи человек.

В результате сильных дождей смыты уже пять крупных мостов, из-за чего осложнен доступ к пострадавшим районам.

Тропический циклон "Идаи" обрушился в пятницу на центральную часть соседнего Мозамбика, где его жертвами стали по меньшей мере 66 человек. В результате разгула стихии свыше полумиллиона человек оказались отрезанными от внешнего мира в мозамбикском городе Бейра.

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