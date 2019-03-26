Венесуэла назвала кибератаку причиной нового "блэкаута"

26 марта 2019 05:39 (UTC+04:00)

Отключение электроэнергии, зафиксированное в понедельник в Венесуэле, спровоцировано проведенной кибератакой, нацеленной на ГЭС Гури. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил министр информации Хорхе Родригес.

Это первый комментарий властей по этому вопросу, отмечается в сообщениях латиноамериканских СМИ.

В понедельник сообщалось, что в ряде районов Венесуэлы зафиксировано отключение электроснабжения. В частности, проблема была зафиксирована в Каракасе.

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