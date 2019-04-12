В Disney анонсировали запуск сервиса для просмотра фильмов

Компания Walt Disney Company сообщила, что намерена к 2020 году запустить сервис потокового видео Disney Plus, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через два года Disney Plus запустится в каждом значимом регионе мира", - написала компания в Twitter.

Вместе с тем, Disney сообщила, что услуга потокового сервиса будет доступна по подписке. Пользователи смогут смотреть все фильмы студии Pixar, эпизоды "Звездных войн", ряд фильмов киновселенной Marvel, а также увидеть, как создаются некоторые фильмы кинокомпании.

"Богатая библиотека фильмов Disney Plus бесконечно прекрасна: "Мэри Поппинс", "Алиса в стране чудес" (2010), и многое другое будет доступно в день запуска Disney Plus", - сообщает компания.

Точная дата запуска сервиса и стоимость подписки не уточняются.

The Walt Disney Company основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий. Владеет рядом тематических парков и аквапарков, а также сетями телерадиовещания. Штаб-квартира находится в городе Бербанк, штат Калифорния.

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