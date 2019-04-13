Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в Пакистане

13 апреля 2019 17:11 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в Пакистане, унесший жизни 20 человек. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, пишет РИА Новости

В пятницу утром в районе рынка в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан прогремел взрыв. По меньшей мере 20 человек погибли, еще 48 получили ранения в результате атаки. Руководство Пакистана и ведущие политические силы страны выступили с решительным осуждением инцидента. Премьер-министр страны Имран Хан распорядился предоставить ему результаты расследования взрыва, а также поручил обеспечить пострадавшим наилучший медицинский уход.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан планирует привлечь ВБ к проекту строительства ж/д через Афганистан
Бизнес 15:12
Число погибших при взрыве на западе Пакистана возросло до 20 человек
В мире 12 апреля 14:42
SOCAR о поставках нефтепродуктов в Пакистан
Энергетика 12 апреля 09:24
В Пакистане не менее 16 человек погибли при взрыве
В мире 12 апреля 09:08
Пакистанская фармацевтическая компания хочет выйти на азербайджанский рынок
Бизнес 11 апреля 21:48
Страны ЦАРЭС обсудили в Ташкенте развитие возобновляемой энергетики
Энергетика 11 апреля 14:24
Лента новостей
В иранской провинции обнаружены около 2 тонн наркотиков
Общество 16:51
В Москве эвакуировали ТЦ "Океания" из-за срабатывания пожарной сигнализации
Россия 16:50
В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"
Европа 16:37
Азербайджанское искусство из гвоздей и нитей (ФОТО)
Культура 16:24
МИД: Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не может быть предметом обсуждений
Политика 16:13
Казахстан и Узбекистан планируют значительно повысить товарооборот
Бизнес 15:45
Узбекистан и Китай планируют создать совместный инвестфонд
Бизнес 15:41
Азербайджанский производитель фруктовых соков наладит экспорт в Россию
Бизнес 15:33
Азербайджанский борец греко-римского стиля победил армянского соперника
Общество 15:33