В Австралии стая собак динго напала на ребенка

19 апреля 2019 06:58 (UTC+04:00)

Собака динго проникла в трейлер с отдыхавшей семьей и попыталась украсть годовалого ребенка на побережье острова Фрейзер на востоке Австралии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила телерадиокорпорация ABC.

Нападение произошло ночью 19 апреля, когда ребенок спал в трейлере, а его родители гуляли неподалеку. В это время одна из собак проникла в автофургон и, схватив годовалого мальчика, попыталась скрыться. Отец ребенка услышал его крик и пришел на помощь ребенку, отбив его у собаки и отогнав ожидавшую ее стаю от лагеря. Вертолет спасательной службы прибыл к месту кемпинга спустя полчаса после случившегося.

По словам фельдшера спасательной службы Бена Дю Туа, мальчик был доставлен в детскую больницу города Харви Бэй в стабильном состоянии с рваными ранами затылка и шеи. Также врачи диагностировали трещины в черепе ребенка, и позднее он был переведен в детский госпиталь Брисбена.

Департамент окружающей среды штата Квинсленд направил на остров Фрейзер рейнджеров для отлова напавших на людей динго. Также в департаменте сообщили, что, в целях обеспечения безопасности отдыхающих, патрули егерей и спасателей на территории будут усилены, а в лагеря и кемпинги будут направлены рейнджеры, которые напомнят людям правила поведения при встрече собаками динго.

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