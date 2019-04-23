Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

23 апреля 2019 02:17 (UTC+04:00)

Нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Reuters.

Утечка обнаружена на платформе P-25 на нефтяном месторождении Альбакора в бассейне Кампос у побережья Бразилии. По данным компании, объем вытекшей нефти составил около 941 л.

В связи с произошедшим добыча нефти на платформе временно приостановлена. Petrobras приступила к проведению очистных работ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бывший боец UFC убит в Бразилии
Другие страны 22 апреля 22:19
Обрушение зданий в Бразилии: число погибших достигло 22
Другие страны 21 апреля 07:38
В Бразилиа усилили меры безопасности накануне протестов
Другие страны 18 апреля 04:36
Число погибших при обрушении зданий в Бразилии возросло до 18
Другие страны 18 апреля 03:17
Бразилия выходит из Союза южноамериканских наций
Другие страны 16 апреля 06:52
В Бразилии число погибших при обрушении зданий возросло до девяти
В мире 15 апреля 11:49
Лента новостей
Умер продюсер "Игры" и "Выжившего" Стив Голин
В мире 01:57
Ким Чен Ын скоро посетит Россию для встречи с Путиным
В мире 01:38
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Мексики
Другие страны 01:21
В Нигерии полицейский въехал в толпу во время празднования Пасхи
Другие страны 00:54
Совбез ООН осудил "отвратительные и трусливые" теракты на Шри-Ланке
В мире 00:49
Спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
В мире 00:41
В Бельгии прокат самокатов снабдят алкотестером с ограничителем скорости
Европа 00:02
Стали известны сроки начала реструктуризации займов в рамках указа о проблемных кредитах в Азербайджане
Финансы 22 апреля 23:50
"Наполи" проиграл "Аталанте" в матче чемпионата Италии
Спорт 22 апреля 23:48