Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Reuters.

Утечка обнаружена на платформе P-25 на нефтяном месторождении Альбакора в бассейне Кампос у побережья Бразилии. По данным компании, объем вытекшей нефти составил около 941 л.

В связи с произошедшим добыча нефти на платформе временно приостановлена. Petrobras приступила к проведению очистных работ.

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