В столице Канады ввели режим ЧС из-за ожидаемых сильных дождей

26 апреля 2019 04:45 (UTC+04:00)

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава, которые могут угрожать собственности и безопасности жителей города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С целью защиты собственности и здоровья, безопасности и благополучия жителей города, я как мэр города Оттава объявляю чрезвычайную ситуацию в городе", - говорится в заявлении мэра, опубликованном в Twitter.

Вместе с тем, мэр сообщил, что для помощи городским службам, волонтерам и жителям пострадавших районов мэр запросил помощь провинции и армии. В заявлении отмечается, что осадки в столице к субботе могут достигать 25-35 мм.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трюдо и Абэ намерены обсудить в Оттаве военное сотрудничество Канады и Японии
Другие страны 25 апреля 05:23
Более 2,5 тыс. домов повреждены в двух регионах Канады из-за паводка
Другие страны 23 апреля 07:28
Ученые раскрыли точный химический состав молока
В мире 17 апреля 16:23
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
Другие страны 16 апреля 07:10
Ученые опровергли миф о женских профессиях в Древнем Египте
В мире 15 апреля 13:48
Стрельба в канадской церкви: один погибший
Другие страны 15 апреля 08:03
Лента новостей
В ОАЭ здания окрасили в цвета флага Шри-Ланки
Другие страны 05:40
СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции
Европа 04:58
Трамп и Абэ обсудят в Вашингтоне ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 03:26
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле столицы Камчатки
Россия 02:36
ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram
США 02:30
Лондон и Дублин проведут переговоры для формирования правительства Ольстера
Европа 01:34
Трамп в ближайшее время примет в Белом доме Си Цзиньпина
США 01:28
Пилот команды Racing Point: Очень нравится бакинская трасса
Общество 00:31
Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в столице Гаити
Другие страны 00:19