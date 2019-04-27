СМИ анонсировали встречу между военным советом и оппозицией Судана

Встреча между переходным военным советом Судана и оппозиционным движением "Силы за свободу и перемены" пройдет в субботу, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственного корреспондента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что суданское движение "Силы за свободу и перемены" проведет в пятницу заседание с целью создать комитет для переговоров с переходным военным советом по формированию управляющего совета и заключения договоренностей по передаче власти.

Как сообщает телеканал, в субботу пройдет первая встреча между переходным военным советом Судана и движением "Силы за свободу и перемены" в президентском дворце в Хартуме.

По данным телеканала Sky News Arabia, вечером в пятницу движение объявило о формировании состава делегации для переговоров с военным советом о переходном периоде. Она будет стоять из 15 человек, среди них три представителя вооруженных движений страны.

Накануне суданский военсовет выступил с заявлением, в котором пояснил, что собирается пока сохранить за собой только вопросы, связанные с суверенитетом страны. Вся исполнительная власть будет передана гражданским структурам, как только будет преодолен нынешний кризис.

Суданская оппозиция, в свою очередь, настаивает на немедленной передаче власти в руки гражданских органов.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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