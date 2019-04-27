СМИ анонсировали встречу между военным советом и оппозицией Судана

27 апреля 2019 01:47 (UTC+04:00)

Встреча между переходным военным советом Судана и оппозиционным движением "Силы за свободу и перемены" пройдет в субботу, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственного корреспондента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что суданское движение "Силы за свободу и перемены" проведет в пятницу заседание с целью создать комитет для переговоров с переходным военным советом по формированию управляющего совета и заключения договоренностей по передаче власти.

Как сообщает телеканал, в субботу пройдет первая встреча между переходным военным советом Судана и движением "Силы за свободу и перемены" в президентском дворце в Хартуме.

По данным телеканала Sky News Arabia, вечером в пятницу движение объявило о формировании состава делегации для переговоров с военным советом о переходном периоде. Она будет стоять из 15 человек, среди них три представителя вооруженных движений страны.

Накануне суданский военсовет выступил с заявлением, в котором пояснил, что собирается пока сохранить за собой только вопросы, связанные с суверенитетом страны. Вся исполнительная власть будет передана гражданским структурам, как только будет преодолен нынешний кризис.

Суданская оппозиция, в свою очередь, настаивает на немедленной передаче власти в руки гражданских органов.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Судане военные передадут исполнительную власть гражданским
Другие страны 25 апреля 20:09
Лидер оппозиции Судана указал на возможность контрпереворота в стране
В мире 25 апреля 15:37
Военный совет Судана пригласил оппозицию на переговоры
Другие страны 24 апреля 18:27
Президент Египта поддержал выбор суданским народом демократического пути
В мире 23 апреля 15:30
Военный совет Судана сообщил о незаконных проверках на дорогах
В мире 22 апреля 14:22
В доме экс-президента Судана нашли миллионы евро
В мире 20 апреля 14:31
Лента новостей
10 человек погибли при взрыве в освобожденном от ИГ сирийском городе
Арабские страны 03:02
Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией в мае
США 02:36
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Ни один камень крепостных стен не должен пострадать, и этого никогда не произойдет
Политика 02:06
"Желтые жилеты" ответят на предложения Макрона новой манифестацией
Европа 01:23
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Решение карабахского конфликта и проблем беженцев и вынужденных переселенцев - наша самая большая задача
Политика 01:08
Гутерреш прокомментировал выход США из договора о торговле оружием
В мире 00:49
Казахстан опубликовал данные о добыче руды за первую четверть 2019 года
Бизнес 00:30
Эксперт о ценах на рынке жилья в Азербайджане в ближайшие два месяца
Бизнес 00:22
Али Гасанов: Политически заинтересованные группы стремятся выбрать мишенью отдельные рестораны, кафе
Политика 00:15