Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке. С таким утверждением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступила в воскресенье газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в сфере безопасности

По информации издания, боевики ИГ, покинувшие Сирию и Ирак после разгрома группировки, теперь сконцентрируются на совершении терактов в местах отдыха туристов. Наиболее уязвимые направления в этой связи - курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.

Один из источников газеты отметил, что в "краткосрочной и среднесрочной перспективе" возникает проблема "рассеивающихся по всему миру боевиков ИГ, преследующих цель осуществления терактов".

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Общее число жертв, по последним данным, составило около 250 человек.

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