В Гватемале число погибших при бунте в тюрьме выросло до семи

8 мая 2019 04:08 (UTC+04:00)

До семи увеличилось число погибших в результате бунта в тюрьме Pavon недалеко от столицы Гватемалы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о трех погибших и 19 раненых.

Как сообщает портал Prensa Libre, из тюрьмы раздавались звуки выстрелов. Пока установлена личность только одного из погибших – это 25-летний заключенный, отбывавший срок за вымогательство и незаконное ношение оружия. Раненые были эвакуированы и доставлены в госпитали.

Информации, что властям удалось взять под контроль ситуацию внутри пенитенциарного учреждения, пока не поступало. Известно лишь, что к тюрьме стянут полицейский спецназ.

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