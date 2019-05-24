КНДР пригрозила США не возобновлять диалог, пока их позиция не изменится

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) обнародовало комментарий представителя МИД, в котором тот возлагает вину за срыв переговоров в Ханое на США и говорит, что пока Америка не изменит свою позицию, переговорный процесс не будет возобновлен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Во имя доверия – ключевого фактора для улучшения отношений США и КНДР – мы пошли на принятие решительных и значимых мер, стратегических по своей природе, включая прекращение ядерных испытаний и испытаний межконтинентальных баллистических ракет, и мы также предприняли шаги для возвращения останков американских военнослужащих", - говорится в комментарии.

Вместо этого Соединенные Штаты, по мнению северокорейского МИД, не только не приняли ответных мер, но предъявили заведомо невыполнимые требования. "Соединенные Штаты не ответили на наши шаги доброй воли в той же степени, но намеренно подтолкнули переговоры к разрыву, попросту предъявив требование одностороннего разоружения КНДР. Настоящим мы хотим еще раз прояснить, что Соединенным Штатам не удастся нас сдвинуть ни на дюйм в сторону того плана, который они вынашивают, а чем больше будет расти их недоверие и враждебные действия против КНДР, тем более свирепой будет наша реакция", - поясняет представитель МИД.

КНДР призывает Соединенные Штаты отказаться от этой позиции, так как в противном случае диалог между двумя странами не возобновится. "Пока Соединенные Штаты не отставят в сторону свои нынешние расчеты и не придут к новым, диалог КНДР-США никогда не будет возобновлен, а перспективы решения ядерной проблемы будут еще более мрачными", - говорится в сообщении.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.

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