Кандидат в премьеры Британии Гоув бесплатно предложит паспорта 3 млн граждан ЕС

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, в случае победы предложит 3 млн граждан государств - членов ЕС, проживавшим на территории Соединенного Королевства в момент референдума 2016 года по выходу из ЕС, бесплатно получить британские паспорта, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным телеканала, на сегодняшний день процесс приобретения британского подданства посредством натурализации обходится соискателям в £1330 (около $1,7 тыс.). Ожидается, что Гоув официально объявит о своей инициативе уже на следующей неделе.

"То, что предлагает Майкл [Гоув], - стимул для граждан ЕС, подающих документы на проживание [в Великобритании], бесплатно получить подданство Соединенного Королевства", - рассказал Sky News депутат Консервативной партии Альберто Коста, поддерживающий кандидатуру Гоува на пост британского премьера.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков-тори. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

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