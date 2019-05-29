В Huawei заявили, что действия США не несут пользы для кибербезопасности

США пытаются создать ложное чувство безопасности в киберпространстве и отвлечь всех от реальных проблем в этой сфере, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Обеспечение кибербезопасности всегда было руководящим принципом для Huawei, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить поставлять безопасную и передовую продукцию", - сказал Сун Люпин.

Он подчеркнул, что "правительство США использует кибербезопасность в качестве предлога для получения общественной поддержки своих скрытых мотивов".

"Действия США не несут совершенно никакой пользы для кибербезопасности, они могут создать лишь своего рода ложное чувство безопасности и отвлечь всех от реальных проблем в этой сфере", - добавил Сун Люпин.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

В ответ на эти меры компания во вторник подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона о введении ограничений в отношении Huawei антиконституционным.

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