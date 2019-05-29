На аукционе в США за $1,3 млн продан ноутбук с самыми опасными компьютерными вирусами

29 мая 2019 11:12 (UTC+04:00)

В США с молотка за $1,3 млн ушел лот под названием Persistence of Chaos ("Постоянство хаоса"). Это 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB. Рекордная цена за компьютер объясняется его оригинальной начинкой. Она представляет собой набор самых опасных и "популярных" вирусов - своеобразный "каталог исторических угроз", передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По сообщению агентства "Синьхуа", в Samsung NC10-14GB загружено шесть вирусов, которые за последние два десятилетия причинили наиболее серьезный экономический ущерб, составивший примерно $95 млрд. Это "компьютерный микроб" LOVEYOU, распространявшийся по электронной почте в 2000 году. Он затронул более 3 млн компьютеров по всему миру и нанес ущерб примерно в $15 млрд. Кроме него, ноутбук содержит вирус MyDoom, который мгновенно заразил миллионы компьютеров в 2004 году и привел к убыткам в $38 млрд.

Еще он вместил вирус SoBig, ущерб от которого составил $37 млрд, WannaCry, в 2017 году заразивший полмиллиарда компьютеров (ущерб $100 млн), DarkTequila - распространялся через фишинговые письма в основном в Латинской Америке. Попадая на компьютер, добывал информацию о банковских счетах, чем причинил ущерб на миллионы долларов многим пользователям. Последний в этом ряду - BlackEnergy 2, его использовали для отключения электроэнергии на Украине в декабре 2015 года.

Все вирусы не представляют опасности, пока ноутбук не подключен к Сетям и Wi-Fi через USB. Перед вручением покупателю компьютер выведут из строя и лишат возможности подключения к интернету.

Поскольку распространение вредоносных вирусов в США запрещено, ноутбук с ними был выставлен на аукцион как "объект искусства". Эту инсталляцию также позиционировали как исследовательский материал, который предназначен для "использования в научных целях".

Вирусы в ноутбук загрузил китайский художник Гуо О Донг по заказу компании Deep Instinct, которая занимается кибербезопасностью. Своим необычным произведением они хотели продемонстрировать, что невидимые компьютерные вирусы могут напрямую влиять на реальный мир и наносить ему ощутимый материальный ущерб.

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