Автобус врезался в грузовик на северо-западе Мексики

30 мая 2019 23:58 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли в четверг в столкновении грузовика с автобусом на трассе в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в Twitter спасательная служба региона.

"Зарегистрирована гибель пяти человек, идет операция по оказанию помощи пострадавшим", - говорится в записи. По предварительным данным, травмы получили более 20 пассажиров автобуса. Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.

В среду в штате Веракрус на юго-востоке Мексики трейлер врезался в автобус, перевозивший десятки людей. Жертвами автокатастрофы стал 21 человек, еще 30 пострадали.

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