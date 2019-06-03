Суданский военный совет обвинили в преступлениях против оппозиции

3 июня 2019 09:17 (UTC+04:00)

Ответственность за гибель и ранения людей при разгоне палаточного лагеря в Хартуме лежит на переходном военном совете Судана, заявляет оппозиционное суданское Объединение профсоюзов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил о том, что армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. По словам корреспондента ТВ, находящегося на месте, штурмующие активно применяют огнестрельное оружие. Со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей ТВ рассказало о том, что в ходе стычек был убит один человек и десятки получили серьезные ранения. Также были сожжены палатки протестующих.

"Мы заявляем о том, что на военном совете лежит полная ответственность за преступления и убийства, которые совершают сейчас его боевики", - приводится в Twitter объединения.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают.

Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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