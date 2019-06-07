Мексика планирует разместить на южной границе шесть тысяч нацгвардейцев

7 июня 2019 04:34 (UTC+04:00)

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард подтвердил информацию о размещении на южной границе страны национальных гвардейцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Мексика готова развернуть на границе с Гватемалой до шести тысяч гвардейцев, чтобы противостоять потоку нелегальных мигрантов. По данным агентства, на такой шаг Мехико готов пойти для достижения договоренностей с Вашингтоном о неприменении обещанных президентом США Дональдом Трампом 5% пошлин на все товары из этой страны в случае, если Мексика не сможет остановить миграционный поток.

Национальная гвардия "имеет задачу региональной координации, это южная граница, и мы объяснили, что шесть тысяч человек будут размещены там", - сказал министр журналистам.
Ранее Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил президент США. Сейчас стороны ведут в Вашингтоне пока безрезультатные переговоры по этой теме.

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