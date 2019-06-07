В Непале два человека погибли в результате сильного шторма

По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель МВД Непала заявил, что число погибших может возрасти, поскольку спасательные операции продолжаются.

Он также отметил, что несколько домов и объектов инфраструктуры пострадали из-за стихии.

"Пока точно не установлено, какой урон нанес шторм", - заявил представитель ведомства.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы.

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