Крейсер США помешал прохождению российского военного корабля в Восточно-Китайском море

Ракетный крейсер США в Восточно-Китайском море пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" в 50 м перед его носом, заставив корабль РФ экстренно маневрировать, командованию крейсера заявлен протест, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным флота, эпизод произошел в пятницу в 6:35 в юго-восточной части Восточно-Китайского моря, авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей ТОФ шли параллельными курсами.

"Крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 м от корабля", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "в целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование". Командиру американского корабля заявлен протест и указано на недoпустимость подобных действий.

Большие противолодочные корабли проекта 1155 предназначены для борьбы с атомными подводными лодками вероятного противника в океанской зоне, обеспечения действия подводных лодок ВМФ России и охранения надводных кораблей. БПК "Адмирал Виноградов" имеет водоизмещение около 7,5 тыс. тонн, американский крейсер Chancellorsville около 9,8 тыс. тонн.

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