Китай призвал ЕС не вмешиваться в дела Гонконга

13 июня 2019 12:42 (UTC+04:00)

Китай выражает недовольство и протест в связи с заявлениями ЕС о поправках к закону об экстрадиции и призывает не вмешиваться во внутренние дела Китая, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее в опубликованном заявлении ЕС отметил, что разделяет обеспокоенность жителей Гонконга относительно поправок к закону об экстрадиции, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. По мнению ЕС, это очень чувствительный вопрос с потенциальными последствиями и для граждан ЕС.

"Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с безответственными заявлениями ЕС о поправках к закону об экстрадиции", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что события в Гонконге относятся к внутренней политике Китая и никто не имеет права вмешиваться в это.

"Мы надеемся на то, что ЕС будет объективно относиться к законному процессу внесения поправок и прекратит вмешательство во внутренние дела Гонконга в какой бы то ни было форме", - подчеркнул китайский дипломат.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции началась в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.

Глава полиции Гонконга назвал столкновения с протестующими "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. По последним данным, в результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, двое находятся в тяжелом состоянии.

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