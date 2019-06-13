Хаменеи: США не вправе указывать, какие страны могут иметь ядерное оружие

США не смогли бы помешать Ирану получить ядерное оружие, если бы оно понадобилось Тегерану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы против ядерного оружия, моя фетва запретила создание ядерного оружия. Но знайте, что, если бы у нас была цель создать ядерного оружие, США не смогли бы ничего сделать с этим", - сказал Хаменеи на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ.

"Запрет со стороны США не помешал бы", - добавил лидер Ирана, чьи слова опубликованы на его официальном сайте.

По его словам, США не вправе указывать, какие страны могут иметь ядерное оружие, а какие нет, поскольку в самих Соединенных Штатах хранятся тысячи ядерных боеголовок.

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