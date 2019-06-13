Хаменеи: США не вправе указывать, какие страны могут иметь ядерное оружие

13 июня 2019 14:01 (UTC+04:00)

США не смогли бы помешать Ирану получить ядерное оружие, если бы оно понадобилось Тегерану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы против ядерного оружия, моя фетва запретила создание ядерного оружия. Но знайте, что, если бы у нас была цель создать ядерного оружие, США не смогли бы ничего сделать с этим", - сказал Хаменеи на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ.

"Запрет со стороны США не помешал бы", - добавил лидер Ирана, чьи слова опубликованы на его официальном сайте.

По его словам, США не вправе указывать, какие страны могут иметь ядерное оружие, а какие нет, поскольку в самих Соединенных Штатах хранятся тысячи ядерных боеголовок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США могут предложить Индии истребители F-35
Другие страны 14:51
В Китае заявили о готовности идти до конца в случае торговой войны с США
Другие страны 12:20
В Вашингтоне состоялся торжественный прием по случаю Дня Республики Азербайджана (ФОТО)
Политика 10:39
Путин надеется, что Россия и США найдут решения в сфере экономики
Россия 08:57
Иран не намерен вступать в прямой диалог с США в ближайшее время
Политика 08:31
Bloomberg: Трюдо и Трамп обсудят в Вашингтоне ратификацию нового торгового договора
В мире 07:17
Лента новостей
ОПЕК+ учтет фактор торговых войн при определении уровней добычи в 2019 году
В мире 15:21
Разрабатывается законопроект «О малом и среднем бизнесе»
Экономика 15:19
Рост продаж автомобилей в Казахстане приблизился к 20%
Бизнес 15:12
США могут предложить Индии истребители F-35
Другие страны 14:51
В Шеки произошло тяжелое ДТП, погибла женщина
Происшествия 14:50
В Азербайджане определен уровень госпошлины для аккредитации образовательных учреждений
Общество 14:41
Возобновится рейс Ростов-Баку
Экономика 14:29
Вертолет МЧС тушит пожар в Гобустане
Происшествия 14:22
Узбекистан освобождает производителей альтернативной энергии от налогов
Энергетика 14:21