В Судане открыли десятки уголовных дел в отношении бывших чиновников

Генеральная прокуратура Судана открыла более 40 связанных с коррупцией уголовных дел в отношении чиновников, служивших при свергнутом президенте Омаре аль-Башире, сообщил в субботу на пресс-конференции генпрокурор Судана аль-Валид Сейид Ахмед, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы открыли 41 дело по шестой статье закона, связанного с незаконным приобретением земельных участков. Подозреваемые будут задержаны на следующей неделе", - сказал прокурор.

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

Одновременно с аль-Баширом были задержаны многие чиновники и силовики.

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