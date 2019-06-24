Индия хочет заключить с США контракты в ВТС на десять миллиардов долларов

Индия планирует в ближайшие два-три года заключить контракты с США в сфере ВТС на сумму порядка 10 миллиардов долларов, пишет в понедельник газета Times of India со ссылкой на источники в оборонном секторе южноазиатской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В число крупнейших сделок, по ее данным, входит контракт на закупку Индией дополнительных 10 морских патрульных самолетов P-8I на сумму около трех миллиардов долларов.

"Запрос на заключение контракта по 10 самолетам P8-I был одобрен на прошедшей неделе одним из профильных комитетов министерства обороны. Теперь он будет рассмотрен в августе Советом по оборонным закупкам, который возглавляет глава минобороны Индии Раджнатх Сингх", - информируют собеседники издания.

В числе других предстоящих сделок упоминаются контракты на закупку для нужд индийских ВМС 24 противолодочных многоцелевых вертолетов MH-60 (2,6 миллиарда долларов), шести ударных вертолетов "Апач" (930 миллионов долларов), а также новейших систем противовоздушной обороны для защиты столичного округа Дели (почти на 1 миллиард долларов).

Ожидается, что эти и другие вопросы оборонного сотрудничества будут обсуждаться в ходе предстоящего визита в Индию госсекретаря США Майка Помпео, который посетит южноазиатскую страну на текущей неделе.

США наряду с Россией и Израилем являются крупнейшим партнером Индии в сфере военно-технического сотрудничества.

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