В Индонезии произошло четвертое за день землетрясение

24 июня 2019 22:36 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Папуа на востоке Индонезии на острове Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 16.53 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах к западу от населенного пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 44,8 километра.

Это четвертое за день землетрясение в Индонезии. Предыдущее землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в 04.47 по времени UTC (07.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 233 километрах к западу от населенного пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Во всех случаях сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

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