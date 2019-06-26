Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай

26 июня 2019 03:16 (UTC+04:00)

Всеобщая забастовка профсоюзов в знак протеста против массовых увольнений проходит во вторник в Уругвае и уже привела к частичной парализации жизни страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает портал Cronista, забастовка продлится 24 часа. В ней участвуют практически все сектора экономики, работники общественного транспорта, государственных образовательных учреждений, банков и торговых предприятий. В итоге улицы столицы Монтевидео во вторник были полупусты, в общественный транспорт работал по сильно сокращенной схеме.

Непосредственной причиной для акции протеста стал анонсированный уход из страны бразильского энергетического гиганта Petrobras, объявившего о продаже принадлежащих ему АЗС и увольнении большого числа работников.

Профсоюзы также протестуют против обращения хозяев предприятий в Международную организацию труда с просьбой оказать влияние для пересмотра существующей в Уругвае системы так называемых "коллективных переговоров" предпринимателей и работников при участии правительства относительно индексации зарплат.

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