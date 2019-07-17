Глава центробанка Японии призвал к мерам регулирования в отношении криптовалюты Libra

17 июля 2019 13:55 (UTC+04:00)

Председатель японского центробанка Харухико Курода считает необходимым рассмотреть возможность введения мер регулирования в отношении криптовалюты Libra, которую компания Facebook хочет скоро выпустить в обращение, поскольку, по его мнению, подобные средства платежей могут быть использованы в противозаконных целях. Об этом он заявил в среду перед открытием заседания министров финансов и глав центробанков G7 во французском городе Шантийи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В случае использования криптовалюты как платежного средства, она может оказать влияние на экономику и денежные потоки. Мы изучим, как мы могли бы на это отреагировать в сотрудничестве с другими странами", - приводит его слова агентство Kyodo.

Курода также отметил, что Libra и другие подобные криптовалюты могут потенциально использоваться для организации террористических актов или отмывания денег.

В июне газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой" от Facebook.

Руководство Facebook не раз подвергалось жесткой критике со стороны представителей властей США и американской общественности. Администрацию соцсети, в частности, обвиняли в том, что она не противодействует в достаточной мере распространению вредоносной информации. Как сообщало ранее агентство Reuters, власти США готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений антимонопольного законодательства с их стороны. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей.

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