Во Франции установили местонахождение подлодки, затонувшей 50 лет назад

Поисковой группе Министерства вооруженных сил удалось установить местонахождение подлодки Minerve, пропавшей без вести 27 января 1968 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выяснилось, что лодка находится недалеко от Тулона - главной базы ВМС Франции, расположенной на Средиземном море. "Мы нашли подлодку Minerve. Это большой успех, это технический подвиг и одновременно это облегчение для родственников погибших", - говорится в заявлении министра, размещенном на ее странице в Twitter. Парли выразила соболезнования родным и близким погибших, "которым пришлось ждать этой вести столь долго".

Гибель подлодки, отрабатывавшей учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки, произошла в 1968 году. Тогда, несмотря на немедленно начатую поисково-спасательную операцию, обнаружить лодку не удалось. На борту субмарины находились 52 члена экипажа.

Теперь для поиска подлодки был использован специальный автономный подводный аппарат, принадлежащий Французскому институту исследования и эксплуатации моря (Infremer). Он способен за день работы собирать данные по площади 10 кв. км.

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