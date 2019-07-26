В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограм

26 июля 2019 01:59 (UTC+04:00)

Неизвестные похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта в бразильском Сан-Паулу, сообщает портал Globo, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Злоумышленники прибыли на территорию аэропорта в четверг днем на двух автомобилях, имитировавших полицейские. Они также носили форму сотрудников правоохранительных органов и были вооружены.

После проникновения в грузовой терминал преступники ограбили инкассаторский фургон компании Brink's и скрылись. Стоимость похищенного золота оценивается в 30 миллионов долларов США.

По данным полиции, в ночь на четверг грабители взяли в заложники семью главы логистических операций в терминале, чтобы получить необходимую информацию.

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