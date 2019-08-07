Ученые в ЮАР открыли новый вид динозавров, исследовав пролежавший 30 лет на полке череп

7 августа 2019 16:16 (UTC+04:00)

Палеонтологи ЮАР открыли и составили описание нового вида динозавров, сообщает научный журнал PeerJ. Благодаря исследованиям с помощью компьютерной томографии международная команда ученых пришла к выводу, что окаменелый череп, около 30 лет хранившийся в университетской коллекции под Йоханнесбургом, принадлежал совсем не тем доисторическим животным, к которым их относили, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот совершенно новый вид "прятался", оставаясь все время на виду. Мы назвали его Ngwevu intloko; в переводе с коса, одного из официальных языков ЮАР, это означает "серый череп". Он был обнаружен почти четыре десятка лет назад, а последние лет 30 пролежал в коллекции Института эволюционных исследований в составе Витватерсрандского университета. Ранее считалось, что эти останки с некоторыми аномалиями принадлежат массоспондилу (Massospondylus carinatus) - одному из самых древних динозавров, живших от 200 до 183 млн лет назад", - приводит издание слова палеонтолога Пола Барретта из Музея естествознания в Лондоне.

Впервые останки массоспондилов были найдены в Южной Африке в 50-е годы XIX века, позже их обнаруживали в Лесото, Зимбабве, Намибии, Индии и США. В 2012 году в национальном парке "Золотые ворота" в ЮАР палеонтологи под руководством Роберта Рейша нашли крупную окаменевшую кладку яиц данного вида. Эти растительноядные динозавры имели длинные шею и хвост; взрослые особи достигали 5 метров в длину и могли ходить на задних ногах, используя передние для обороны и захвата листьев.

В публикации отмечается, что, изучая нетипичный экземпляр в предыдущие годы, ученые замечали, что форма его черепа отличается от большинства найденных черепов массоспондилов. Однако до сих пор считалось, что в данном случае речь идет о неких особенностях аномального развития либо механического воздействия. Но новейшее исследование окаменелости, проведенное с помощью компьютерной томографии, не выявило признаков перелома и какой-либо другой механической деформации.

Также было установлено, что представители ранее неизвестного вида были одними из самых маленьких динозавров своего времени - взрослые особи вырастали "всего" до трех метров. Они имели тонкую шею и маленькую квадратную голову, и так же, как их современники массоспондилы, ходили на задних ногах. Однако, в отличие от последних, эти динозавры не упускали случая подзакусить мелкими животными, полагают специалисты. Эта особенность отличает новый вид от массоспондилов и прочих зауроподоморфных динозавров, которые обитали на Земле около 210 - 85 млн лет назад, - все они были исключительно вегетарианцами.

"Данное открытие поможет нам составить картину животного мира в начале юрского периода. Возможно, тогда он был гораздо более разнообразен, чем считалось ранее", - приводит издание слова другого участника команды ученых, палеонтолога Кимберли Чепелла из университета Витватерсранда.

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