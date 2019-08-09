Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Компания Huawei после введенных против нее ограничений со стороны властей США представила собственную операционную систему для мобильных телефонов Harmony OS. Презентация состоялась на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference - 2019, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новинка может прийти на замену используемой сейчас операционной системы Android. После внесения компании Huawei в черный список Минторга США с 17 мая компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям Android. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

"Мы надеемся, что наш продукт приведет к большей гармонии в мире, сделает жизнь каждого более удобной", - сказал на презентации исполнительный директор корпорации, глава подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй.

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