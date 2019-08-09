Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

9 августа 2019 12:06 (UTC+04:00)

Компания Huawei после введенных против нее ограничений со стороны властей США представила собственную операционную систему для мобильных телефонов Harmony OS. Презентация состоялась на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference - 2019, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новинка может прийти на замену используемой сейчас операционной системы Android. После внесения компании Huawei в черный список Минторга США с 17 мая компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям Android. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

"Мы надеемся, что наш продукт приведет к большей гармонии в мире, сделает жизнь каждого более удобной", - сказал на презентации исполнительный директор корпорации, глава подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй.

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