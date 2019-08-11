МИД КНДР заявил, что учения США и Южной Кореи препятствуют переговорам между двумя Кореями

11 августа 2019 07:40 (UTC+04:00)

Совместные военные учения Республики Корея и США делают затруднительными переговоры между КНДР и Южной Кореей. Об этом говорится в заявлении генерального директора департамента США МИД КНДР Квон Чон Гына, текст которого в воскресенье приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая тот факт, что военные учения [Южной Кореи и США] по своей сути делают нас врагами, они (Южная Корея - прим. ТАСС) должны подумать о том, что контакты между двумя Кореями будут затруднены, пока подобные военные учения не прекратятся, или пока они не предоставят в искренней манере оправдания или правдоподобные объяснения проведения таких учений", - указано в заявлении Квон Чон Гына.

"Что касается наших испытаний для разработки обычных вооружений, то даже президент США [Дональд Трамп] сделал замечание, в котором фактически признал право суверенного государства на самооборону, отметив, что это были испытания ракет малой дальности, которые проводят многие государства", - напомнили в МИД КНДР. В ведомстве также указали, что "считают нонсенсом" призывы Южной Кореи остановить испытания, направленные на укрепление самообороны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в субботу
Другие страны 02:44
ФБР занялось расследованием обстоятельств самоубийства финансиста Эпштейна
США 10 августа 20:18
В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий
Арабские страны 10 августа 19:43
Самую высокую цену за грузинское вино платят в США
Финансы 10 августа 13:28
США заинтересованы в расширении стратегического партнерства с Казахстаном
Бизнес 10 августа 11:19
Египетская компания запустит предприятие в Ферганской области
Бизнес 10 августа 10:28
Лента новостей
В Авазе открылась выставка инновационных технологий
Туркменистан 08:32
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
В мире 08:19
Chrome сохраняет лидерство на рынке мобильных браузеров в Азербайджане
ИКТ 08:00
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
В мире 07:21
Число жертв тайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 28 человек (Обновлено)
Китай 07:00
Пятеро погибли при нападении на ночной клуб в Бразилии
Другие страны 06:31
Пожар в мебельном цехе в Сумгайыте: есть пострадавший (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 06:11
В Ватикане задержан гражданин Ирака, угрожавший совершить суицид
В мире 05:41
Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
Другие страны 05:14