МИД КНДР заявил, что учения США и Южной Кореи препятствуют переговорам между двумя Кореями

Совместные военные учения Республики Корея и США делают затруднительными переговоры между КНДР и Южной Кореей. Об этом говорится в заявлении генерального директора департамента США МИД КНДР Квон Чон Гына, текст которого в воскресенье приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая тот факт, что военные учения [Южной Кореи и США] по своей сути делают нас врагами, они (Южная Корея - прим. ТАСС) должны подумать о том, что контакты между двумя Кореями будут затруднены, пока подобные военные учения не прекратятся, или пока они не предоставят в искренней манере оправдания или правдоподобные объяснения проведения таких учений", - указано в заявлении Квон Чон Гына.

"Что касается наших испытаний для разработки обычных вооружений, то даже президент США [Дональд Трамп] сделал замечание, в котором фактически признал право суверенного государства на самооборону, отметив, что это были испытания ракет малой дальности, которые проводят многие государства", - напомнили в МИД КНДР. В ведомстве также указали, что "считают нонсенсом" призывы Южной Кореи остановить испытания, направленные на укрепление самообороны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.