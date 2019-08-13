В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей

Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея. Как сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс, нападавший арестован, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным австралийской телерадиокомпании ABC, около 15:00 вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей в центре города. Свидетели инцидента сумели ПАозадержать нападавшего до приезда полиции. Пострадавшую доставили в больницу Сент-Винсент. Медики оценивают ее состояние как стабильное.

Во время спецоперации полицейские перекрыли центр Сиднея. В полиции считают, что угроза для общественной безопасности миновала. О мотивах нападавшего пока информации нет.

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