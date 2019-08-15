Дочь Брюса Ли обрушилась с критикой на Тарантино из-за слов о ее отце

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли, актриса Шеннон Ли в интервью Variety раскритиковала Квентина Тарантино, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Ее, в частности, возмутили слова режиссера о том, что Брюс Ли был "довольно высокомерным".

Мог бы промолчать, это было бы мило с его стороны. Или мог бы извиниться и сказать: "На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего фильма. Но не стоит думать, что он действительно был таким", сказала Шеннон Ли.

Ранее артистка заявила, что высоко оценила актерский талант Майка Мо, который сыграл ее отца в новой ленте Тарантино "Однажды в Голливуде", но осталась недовольна решением режиссера превратить Брюса Ли в "карикатуру"

По сценарию персонаж Брэда Питта, каскадер Клифф Бут побеждает Брюса Ли в бою и смущает его перед съемочной группой. По словам Мо, его героя избили, потому что режиссер хотел показать, что Бут хорошо дерется.

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