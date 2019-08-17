Делегация КНДР отменила поездку в Токио для ознакомления с олимпийскими объектами

17 августа 2019 12:13 (UTC+04:00)

КНДР отменила поездку своей делегации во главе с заместителем министра спорта Вон Гиль У в Токио для участия в семинаре представителей национальных олимпийских комитетов и осмотра объектов, которые возводятся к летней Олимпиаде 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, КНДР уведомила о своем решении японскую сторону, не предоставив никаких разъяснений на этот счет. Также агентство отмечает, что северокорейская команда, вероятно, не примет участие в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября.

Правительство Японии на этой неделе дало разрешение на въезд делегации КНДР во главе с заместителем министра спорта. Вон Гиль У должен был присутствовать на семинаре 20-22 августа, а также посетить олимпийскую деревню для спортсменов и главный олимпийский стадион в токийском районе Синдзюку. Японская сторона подготовила все необходимые документы и была готова передать их через свое посольство в Пекине.

Токио в принципе отказывается выдавать въездные визы официальным лицам КНДР в рамках широкого набора санкций, введенных против этой страны. Власти фактически запрещают двустороннюю торговлю, закрывают японскую территорию для судов и самолетов Пхеньяна. Между двумя странами отсутствуют дипломатические отношения и прямое транспортное сообщение. В прошлом году исключение из этих правил было сделано для министра спорта КНДР, который принимал участие в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

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