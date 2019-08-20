Протестующие в Гонконге готовятся к новым выступлениям

20 августа 2019 10:20 (UTC+04:00)

Очередные протестные акции, в том числе в новых и необычных формах, намерены созвать продемократические активисты в конце этой недели в Гонконге. В частности, в пятницу десятки тысяч человек планируют взяться за руки и образовать длинные живые цепи, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данное мероприятие приурочено к 30-й годовщине массовой акции "Балтийский путь". 23 августа 1989 года она собрала два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии - взявшись за руки, они растянулись от Вильнюса до Таллина. Гонконгские оппозиционеры рассчитывают образовать живую цепь протяженностью 32,6 км с участием 108 тыс. человек. Они выстроятся на тротуарах вдоль трех веток метро - в островной и материковой частях города. Мероприятие намечено на 20:00.

Еще одна протестная акция намечена на субботу и призвана нарушить работу транспорта, курсирующего в аэропорт. В социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы массово отправляться в сторону воздушной гавани на автобусах, поездах, такси и машинах, чтобы создать перегрузку транспортной системы.

В начале прошлой недели тысячи демонстрантов заблокировали зал отлета аэропорта, что привело к отмене сотен рейсов. По соображениям безопасности администрация воздушной гавани с вечера минувшей среды ввела спецрежим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал.

Уличные акции планируется провести и в воскресенье, в том числе в районе Квун Тун, в материковой части города.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов. В минувшее воскресенье в городе прошла мирная массовая демонстрация, собравшая, как утверждается, до 1,7 млн человек.

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