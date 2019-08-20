США дополнительно выделят 125 миллионов долларов на гумпомощь Афганистану

Соединенные Штаты дополнительно выделят Афганистану гуманитарную помощь в размере 125 миллионов долларов США, сообщается в заявлении посольства США в Кабуле, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, общий объем гуманитарной помощи Афганистану и афганским беженцам теперь составит почти 190 миллионов долларов. Дополнительные средства предназначены для предоставления продовольственной помощи, питания, чистой питьевой воды, неотложной медицинской помощи, а также для обеспечения готовности к стихийным бедствиям. Кроме того часть средств пойдет на создание условий для возвращения беженцев.

"Соединенные Штаты настоятельно призывают все страны увеличить свой вклад в гуманитарную помощь ООН Афганистану. Дополнительная поддержка всего международного сообщества необходима для удовлетворения неотложных нужд уязвимых групп населения в Афганистане", - говорится в заявлении.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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