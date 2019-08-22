Минкоммерции КНР выразило США протест, несмотря на отсрочку пошлин на китайские товары

Недавняя отсрочка американских пошлин на китайские товары не устраивает власти КНР, и они выражают по этому поводу протест Соединенным Штатам, требуя придерживаться первоначального консенсуса на высшем уровне. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что США отсрочили введение пошлин на часть китайских товаров, эти меры были предприняты в одностороннем порядке и серьезно нарушают консенсус, достигнутый между лидерами Китая и Соединенных Штатов. Китай выражает решительный протест - если Вашингтон не изменит своего решения о введении пошлин, мы предпримем ответные меры", - подчеркнул он.

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