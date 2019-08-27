В Лондоне на карнавале задержали более 350 человек

За правонарушения на прошедшем в минувшие выходные ежегодном карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл полиция, по уточненным данным Скотланд-Ярда, задержала 353 человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В прошлом году полиция задержала на карнавале 380 человек. Накануне сообщалось о 97 арестах.

"По данным на 22.00 понедельника, 26 августа, всего за дни карнавала было задержано 353 человека. В воскресенье были задержаны 111 человек, в понедельник - еще 242. При нападениях злоумышленников ранены 30 полицейских", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.



Из общего числа задержанных 162 человека попали в полицию за преступления, связанные с наркотиками, 37 - за нападения на полицейских, 34 - за ношение и угрозу оружием, 31 - за нарушение общественного порядка, 10 - за преступления сексуального характера, 10 - за кражи.

На время карнавала полиция ввела в районе повышенные меры безопасности и ужесточила контроль за участниками.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В последние годы карнавал посещают около миллиона гостей.

Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом количества преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. Полиция постоянно изымает у гостей фестиваля огнестрельное оружие, ножи, дубинки и газовые баллончики.

Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами из толстой фанеры, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами с целью спастись от сопровождающего карнавал вандализма.

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