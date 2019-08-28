Петицию против приостановки работы парламента Британии подписали более 100 тыс. человек

28 августа 2019 17:26 (UTC+04:00)

Петиция на сайте парламента Великобритании с требованием не допустить приостановки работы Палаты общин набрала в среду 100 тыс. подписей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Коллективное обращение было зарегистрировано на сайте Вестминстера в среду после того, как премьер-министр Борис Джонсон решил приостановить работу парламента до 14 октября. С того момента его подписывают примерно 1,3 тыс. человек в минуту.

"Работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до того момента, пока предусмотренный статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС срок переговоров не будет значительным образом продлен или Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза", - говорится в тексте петиции.

Согласно действующей в Великобритании процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тыс. должна быть рассмотрена в парламенте.

Вместе с тем, как показывает практика, петиции по Brexit, которых с момента референдума 2016 года было зарегистрировано несколько десятков, не в силах каким-то образом повлиять на процесс выхода из ЕС. Так, в начале года петиция за отмену Brexit набрала рекордные 6,1 млн подписей. Она была обсуждена в парламенте, однако ход подготовки к прекращению членства королевства в сообществе от этого никак не замедлился.

Джонсон в среду объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

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