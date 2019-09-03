В ЮАР задержали более 20 человек, блокировавших фуры с водителями-иностранцами

3 сентября 2019 01:05 (UTC+04:00)

Полиция ЮАР объявила, что арестовала в понедельник более 20 человек, которые в ряде районов страны перекрывали дороги, пытаясь заблокировать грузовики с водителями-иностранцами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

"Задержания связаны с инцидентами на транспорте", - заявил официальный представитель юго-восточной провинции Казулу-Натал Джей Найкер.

Попытки блокировки в ряде мест сопровождались насилием, включая поджоги машин. В одном таком инциденте пострадали два дальнобойщика. Полиция объявила, что увеличила количество патрулей для поддержания порядка.

Нынешние события происходят в условиях подготовки ведущим профсоюзом работников транспорта (SATAWU) акций протеста и забастовок против притока на рынок труда ЮАР водителей-иностранцев. Профсоюз считает, что тем самым южноафриканские водители грузовиков лишаются заработков.

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