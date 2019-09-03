Помпео совершил закрытый визит в штаб-квартиры ЕС и НАТО

3 сентября 2019 17:00 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео совершил 2-3 сентября полностью закрытый для СМИ двухдневный визит в Брюссель для проведения переговоров с новыми руководителями институтов ЕС, которые начнут работу с 1 ноября. Он провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с председателем Европарламентом Давидом Сассоли, с и.о. премьер-министра Бельгии и избранным председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а также с исполняющим обязанности главы МИД Испании Жозепом Боррелем, который возглавит внешнеполитическую службу ЕС. Также Помпео встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За два дня в столице ЕС госсекретарь США не провел ни одной пресс-конференции, все встречи проходили в закрытом режиме. В институтах ЕС и пресс-службе НАТО ТАСС подтвердили, что Помпео не намерен встречаться с журналистами в Брюсселе.

Про встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Бельгии Шарлем Мишелем, который осенью сменит Дональда Туска на посту председателя Европейского совета, сам Помпео написал в Twitter. "Прошла хорошая дискуссия с бельгийским премьер-министром и будущим председателем Евросовета Шарлем Мишелем с участием постпреда США при ЕС и посла США в Бельгии. Мы продолжим сотрудничество по вопросам обороны, противодействия вредоносной иностранной активности и антитеррору", - отметил он.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг также в Twitter сообщил: "Прошла хорошая дискуссия с госсекретарем Помпео по вопросам безопасности. НАТО полностью поддерживает усилия по достижению мира в Афганистане. Альянс осуждает ужасный теракт в Кабуле и продолжит оказывать помощь в подготовке афганских сил".

О результатах встречи с Урсулой фон дер Ляйен кратко прионформировал представитель Госдепа США в Вашингтоне: "Госсекретарь Майкл Помпео поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность. Стороны подтвердили, что тесное сотрудничество США и ЕС очень важно для их процветания как в атлантическом регионе, так и во всем мире. Выражена общая решимость совместно работать по широкому кругу глобальных вопросов".

На брифинге в Еврокомиссии во вторник в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева заявила журналистам, что "не видит ничего странного, что Помпео не встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером или главой внешнеполитической службы ЕС Федерикой Могерини". Она назвала "совершенно естественным", что глава Госдепа хочет установить "возможно более ранние контакты с будущим руководством Европейского союза".

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