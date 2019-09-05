Авиакомпания West jet отменила полеты на Boeing 737 MAX до 2020 года

5 сентября 2019 07:41 (UTC+04:00)

Канадская авиакомпания West jet продлила решение об отмене всех полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщил телеканал CBC.

В авиапарке этого перевозчика находится 13 самолетов такого типа. Ранее аналогичное решение приняли еще две канадские авиакомпании - Air Canadaи Sunwing, которые также эксплуатируют лайнеры Boeing 737 MAX.

В начале марта власти Канады приостановили полеты всех Boeing 737 MAX, а затем авиакомпании уже сами принимали решение о продлении действия этого запрета. В общей сложности три канадских авиаперевозчика Air Canada, Sunwing и West jet располагают 41 таким авиалайнером.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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